Собаки-спортсмены и танцоры - уже реальность

22 января, пятница, 10:59

На протяжении всей истории собаки всегда были неотъемлемыми спутниками человека. В 21-м веке ничего не поменялось. Собаки по-прежнему скрашивают наш досуг, а порой серьезно меняют жизнь своих хозяев.

Собаки-охотники и собаки-пастухи в больших современных городах не востребованы, а вот собаки спортсмены, а точнее собаки, которые вместе с хозяевами готовы заниматься спортом, сегодня в цене. В кинологический спорт хозяева собак попадают по-разному. У Семёна Каменецкого это случилось уже в зрелом возрасте, и сегодня в 60 с лишним лет он с удовольствием вместе со своими питомцами участвует в соревнованиях.

Семён Каменецкий – собаковод:

"Собаки начинают влиять на жизнь с самого первого дня появления в доме. Во-первых, это - режим. Мы гуляем 3,5 часа в день минимум, даже когда погода не очень".

Один из самых популярных сегодня видов кинологического спорта – аджилити. Здесь человек выступает проводником, слушая команды которого собака должна пройти через полосу препятствий. Важны скорость и точность. Ирина Ефремова – постоянный участник подобных соревнований, более того, она также призер российских национальных чемпионатов. Неудивительно, что на Кубке Ленинградской области ее питомцы – Фора и Джей - заняли первые места в своих категориях.

Ирина Ефремова – спортсмен-кинолог:

"На соревнованиях мы учимся с собакой взаимодействовать. Это получается гораздо лучше, чем в обычной жизни. Она лучше читает мои жесты. Я наблюдаю за ее движениями и это - гармония, которая образуется в любом виде спорта: будь то аджилити или танцы с собаками. Это - гармония взаимопонимания между собакой и человеком".

Любой собаковод изначально выбирает себе собаку по характеру и внешнему виду. Но, познакомившись с кинологическим спортом, многие заводят второго питомца, уже определенной породы, которая больше предрасположена для той или иной спортивной дисциплины.

Елена Архипова – председатель Ленинградской областной Федерации кинологического спорта:

"Конечно, спортсмен, если у него не первая собака, целенаправленно подбирает породу. Потому что есть породы, с которыми можно достигнуть большего".

Любовь Шинкаревич с одной из своих собак пару лет назад выиграла Чемпионат мира в дисциплине Танцы с собаками или Кинологический фристайл. Это направление сочетает в себе элементы послушания и танца.

Любовь Шинкаревич – ветеринарный врач, кинолог-спортсмен:

"Танцы с собаками - это и дрессировка, и спорт в одном лице. Естественно, это сближает, если у нас не будет контакта, то собака нас не будет видеть".

Кстати, Любовь Викторовна - это тот человек, чью жизнь во многом определили собаки. Она - врач-ветеринар.

Любовь Шинкаревич – ветеринарный врач, кинолог-спортсмен:

"У меня самая первая собачка - это щеночек, которого мы подобрали на улице. Она умерла от эпилепсии и поэтому мне пришлось поменять свой взгляд на собак и познать все".

В семье Елены Ямпуровой о кинологическом спорте долгое время даже не подозревали, пока по просьбе сына в доме не появилась первая собака.

Елена Ямпурова - собаковод:

"Случайно увидели картинку, выбрали эту собаку по картинке. Он понравился чисто визуально. О спорте мы тогда не думали, брали собаку для души. Он оказался сложным, непростым, потому что это сама порода такая, немножко диковатая".

Сегодня в этой семье уже три собаки, две из которых являются постоянными участниками спортивных состязаний. Но, высокие спортивные результаты питомца невозможны без хорошей физической формы ее хозяина или хозяйки.

Елена Ямпурова - собаковод:

"Кто-то заводит, как питомца для любви, с ними гуляют, на дачу возят. Я хотела именно спорт, чтобы добиться каких-то результатов. Пришлось и вес сбросить, и работать над собой, и выйти в парк Победы, начать бегать с группами".

Кинологический спорт многообразен. Кому-то нравится аджилити, кто-то танцует со своим питомцами, а кто-то бегает с ними на лыжах или запрягает в собачьи упряжки. Если раньше собака помогала человеку добывать себе пищу, то в 21 веке она заставляет его оставаться в хорошей физической форме.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.