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16 июня, пятница, 10:38

Петербургские "Смешарики" - 20 лет успеха и зрительской любви!

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Думающий взрослый человек вполне может позволить себе провести время за чашечкой кофе в компании "Смешариков". И это вполне понятно: вряд ли есть еще мультсериал, в котором герои цитируют Шекспира, а режиссеры выдают визуальные цитаты из Джармуша и Хичкока. Я уже не говорю о песнях Марины Ланды и Сергея Васильева, которые с наслаждением исполняют известные рок-музыканты.

В июне "Смешарики" отметили музыкальный юбилей. Кто поздравлял, признавался в любви мультхиту и о секретах популярности философского детско-взрослого сериала в нашем репортаже. 

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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