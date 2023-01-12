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12 января, четверг, 10:45

Слушать, прикасаться, обонять – о тактильной выставке, посвящённой судьбе А.С. Грибоедова

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Всем людям, помимо еды и крыши над головой, нужны впечатления, открытия и новые знания. В «Точках зрения» – Государственной специальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих – раскрывают грани жизни дипломата, писателя, композитора А.С. Грибоедова.

Реплику знаменитого алмаза здесь тоже можно потрогать. Его принёс в дар императору Николаю I Фетх-Али Шах как компенсацию за смерти представителей  русской миссии в Персии.

Подробнее – Виктория Фёдорова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская, Первый канал, Санкт-Петербург

 
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