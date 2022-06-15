Слов любви не знаю... С подростками о самом важном

14 июня, вторник, 13:49

Спектакль "Краш в сердце" построен в виде настольной игры: события происходят не на сцене, а за длинным столом. Режиссёр дала зрителям возможность стать участниками действа и лично влиять на отношения двух влюбленных, а заодно самим порассуждать о психологии и физиологии отношений.

Со стороны всегда виднее - именно такой принцип может помочь подросткам поговорить о том, что их волнует.

Премьеру необычного социокультурного проекта посетила наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.