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10 мая, среда, 11:19

Слабослышащие и творческие проекты

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("Доброе утро"). Так на языке жестов звучит обычное приветствие. Общаться можно словами, жестами, а можно от сердца к сердцу, но все способы коммуникации включают в себя творчество, позволяющее людям понять друг друга, независимо от их физических возможностей.

Пантомима - самый интернациональный в мире язык, который любят и понимают все зрители. Илья Гольцов, - руководитель мим-театра «Карусель» из Дома Народного творчества - обучил этому языку не слышащих участников своего коллектива. В жизни кто-то из них работает дворником, кто-то регулировщицей, но на сцене все - актеры, заявляющие миру о своих чувствах.    

Илья Гольцов, руководитель мим-театра «Карусель», СПб ГБКДУ ДНТД: "Самое главное - мы даем эмоции зрителям, чтобы глухой зритель без слов понимал сценки пантомимы и для нас это важно и дает нам стимул. Сейчас мы готовим номера для Всероссийского конкурса глухих,  который будет проходить в Астрахани". 

 
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