Скрипичных дел мастера. Об отечественном «скрипкостроении»

11 апреля, вторник, 10:12

Несколько десятков дощечек, соединённых мастером, позволяют извлекать струнные звуки, будоражащие слушателей уже несколько сотен лет. И эти дощечки могут стоить десятки и сотни миллионов. Но что нужно сделать, чтобы в итоге получить великий инструмент?

Скрипки Страдивари или Гварнери знают все, но ведь не каждому доверят трёхсотлетний инструмент. Как же отличить хорошую скрипку от плохой? Для этого и устраивают слепые прослушивания в поисках обладателей редчайших навыков.

Подробнее - Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург