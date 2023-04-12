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11 апреля, вторник, 10:12

Скрипичных дел мастера. Об отечественном «скрипкостроении»

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Несколько десятков дощечек, соединённых мастером, позволяют извлекать струнные звуки, будоражащие слушателей уже несколько сотен лет. И эти дощечки могут стоить десятки и сотни миллионов. Но что нужно сделать, чтобы в итоге получить великий инструмент?

Скрипки Страдивари или Гварнери знают все, но ведь не каждому доверят трёхсотлетний инструмент. Как же отличить хорошую скрипку от плохой? Для этого и устраивают слепые прослушивания в поисках обладателей редчайших навыков.

Подробнее - Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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