О чемпионах скейтбординга, звездах стрит-спорта и возможностях для тренировок, которые предлагает Петербург.
11 марта, четверг, 10:01
Здоровый адреналин, ловкость и единомышленники. Развитие скейтбординга в Петербурге
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