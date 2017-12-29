Сказочные композиции изо льда, Рождественский органный фестиваль, "Золушка" и новогодние поздравления главного волшебника страны - в обзоре культурных событий

29 декабря, пятница, 12:39

Сделать ледовую скульптуру не так-то просто. Например, чтобы вот в этой 300-килограммовой глыбе появилась единица, мастера трудились несколько часов. А теперь мне нужно пройтись только строительным феном, чтобы поверхность была гладкой и прозрачной.

Фестиваль ледовых скульптур в Петропавловской крепости готовили целый месяц. Лучшие мастера России и Украины создали целые сказочные композиции. Своих любимых героев вспомнят и взрослые и дети. Не обошлось и без символа года.

Александр Грицай, Технический директор фестиваля:

"У нас присутствуют собачки, это и щенок, который стоит возле снеговика, и Моська с Шавкой, и Белка, и Стрелка. Все самые значимые собаки у нас есть."

Одна из фантазий создателей фестиваля: как выглядел бы Петербург, если бы был построен изо льда...

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.