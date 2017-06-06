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06 июня, вторник, 16:45

Шведские дни в Петербурге

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Очутиться в Стокгольме, не покидая Петербург. В такой необычный тур в эти выходные мог отправиться любой желающий. В северной столице отметили Национальный день Швеции.

Побывать в  столице Швеции  и увидеть ее с высоты птичьего полета, прогуляться по улочкам старинного города, заглянув в гости к местным жителям. Виртуальный тур по Стокгольму для петербуржцев и гостей города презентовали на  фестивале  "Дни Швеции в Петербурге". Он начался в северной столице еще в апреле  и завершился накануне дня национального флага большим праздником на Малой Конюшенной. 

 Национальный день Швеции довольно молодой праздник. Долгое время он и вовсе был рабочим днем. И только 12 лет назад 6 июня официально объявили  выходным по всей стране.  С тех пор ежегодно в этот день в  Стокгольме проходит торжественная церемония с участием королевской четы. На улицах повсюду проходят концерты и театральные интерактивные спектакли. Воссоздать атмосферу шведского праздника попытались и в Петербурге. 

 
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