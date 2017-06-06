Шведские дни в Петербурге

06 июня, вторник, 16:45

Очутиться в Стокгольме, не покидая Петербург. В такой необычный тур в эти выходные мог отправиться любой желающий. В северной столице отметили Национальный день Швеции.

Побывать в столице Швеции и увидеть ее с высоты птичьего полета, прогуляться по улочкам старинного города, заглянув в гости к местным жителям. Виртуальный тур по Стокгольму для петербуржцев и гостей города презентовали на фестивале "Дни Швеции в Петербурге". Он начался в северной столице еще в апреле и завершился накануне дня национального флага большим праздником на Малой Конюшенной.

Национальный день Швеции довольно молодой праздник. Долгое время он и вовсе был рабочим днем. И только 12 лет назад 6 июня официально объявили выходным по всей стране. С тех пор ежегодно в этот день в Стокгольме проходит торжественная церемония с участием королевской четы. На улицах повсюду проходят концерты и театральные интерактивные спектакли. Воссоздать атмосферу шведского праздника попытались и в Петербурге.