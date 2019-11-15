"Шубертомания": как музыканты Симфонического оркестра Санкт-Петербурга ставят творческие рекорды

14 ноября, четверг, 11:33

Водитель должен находиться за рулем не больше 10 часов подряд — так сказано в трудовом законодательстве, но нигде не сказано, сколько времени подряд музыкант может играть в оркестре. Вот музыканты Симфонического оркестра Санкт-Петербурга в этом году идут на рекорд. Коллектив решил сыграть все симфонии Франца Шуберта за один вечер — в Академической капелле.

Марафон в Капелле 24 ноября — редчайший шанс погрузиться в абстрактный и возвышенный мир музыки и получить на всю жизнь нового друга по имени Франц Шуберт.