Шоу фонтанов «Принц цирка», премьера балета «598 тактов», выставка японской графики, спектакль «По ту сторону музея», программа «Love Jazz» в Филармонии

02 февраля, пятница, 11:46

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Цирке на Фонтанке новая программа "Принц цирка" - шоу фонтанов под руководством Влада Гончарова.

Театр балета имени Леонида Якобсона представит 8 февраля на сцене Александринского театра новый балет Вячеслава Самодурова "598 тактов".

В Эрарте можно увидеть работы современных японских художников.

В Театральном музее состоится премьера детского спектакля "По ту сторону музея".

В Большом зале филармонии Chigadaev Big Band выступит с концертом "Love Jazz".

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.