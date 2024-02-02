Шоу фонтанов «Принц цирка», премьера балета «598 тактов», выставка японской графики, спектакль «По ту сторону музея», программа «Love Jazz» в Филармонии

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Цирке на Фонтанке новая программа "Принц цирка" - шоу фонтанов под руководством Влада Гончарова.
Театр балета имени Леонида Якобсона представит 8 февраля на сцене Александринского театра новый балет Вячеслава Самодурова "598 тактов".
В Эрарте можно увидеть работы современных японских художников.
В Театральном музее состоится премьера детского спектакля "По ту сторону музея".
В Большом зале филармонии Chigadaev Big Band выступит с концертом "Love Jazz".
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.