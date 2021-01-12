Шляпы как произведения искусства

12 января, вторник, 09:15

«Шляпа должна заставлять сердце биться чаще и чувствовать себя на миллион долларов», - девиз героини нашего сюжета. Её шляпы - это произведения искусства, среди них есть образы, вдохновлённые мистицизмом Фриды Калло или графикой русского супрематизма.

Шляпки принято носить по особым случаям, однако у них есть собственная магия. Стоит надеть шляпку, она сама по себе превращает случай в особый. Эту идею стилист Анна Михайлова несёт миру своим творчеством.

Анна Михайлова, Стилист, шляпный кутюрье:

"Для того, чтобы надеть шляпку, нужно обладать смелостью. Сразу женщина оказывается вишенкой на торте, и сразу становишься королевой бала".

Шляпки Анны Михайловой красовались на гостях церемонии вручения "Оскара" и свадьбы британского принца Гарри, украшают постановки петербургских театров. А к новому году она создала специальную коллекцию – для тех, кто хотел украсить свой домашний праздник.

Анна Михайлова, Стилист, шляпный кутюрье:

"Перед этим новым годом я собрала странные головные уборы, потому что новый год у нас немножечко странный тоже... а это - совершенно нереальная такая завитушка".

Самый частый вопрос шляпному мастеру – как эти конструкции держатся на головах? Тут помогло знание физики и большой опыт работы с головами. По образованию Анна учитель труда, по призванию стилист и парикмахер. Первую модель она создала, готовясь к показу бьюти-шоу. Перья, вуаль, искусственная соломка – шляпные традиции в ее работах сочетаются с современными материалами, ручной работе немножко помогает лазерный плоттер или точечная компьютерная сварка.

Анна Михайлова, Стилист, шляпный кутюрье:

"Допустим вот эта форма переносит нас в начало 20 века, такая Анна Каренина на пленере... классическая форма и посадка... основание поднимает эту историческую форму на нужный уровень".

Недавно Анна стала участницей проекта" Homo Faber" Фонда Микеланджело, который занимается поддержкой и сохранением уникальных ремесел. И стала единственной шляпницей среди 650 ремесленников со всего мира.

Анна Михайлова, Стилист, шляпный кутюрье:

"Это и флорентийская мозаика, и мастера ткачества, а то что шляпники туда вошли, это очень здорово".

"Главный шляпник планеты" - британский дизайнер Филипп Трейси недавно представил выставку своих работ в Петербурге. После оглушительного успеха пять лет назад музей Эрарта решил привезти новые шедевры мастера.

Екатерина Атоян-Милюкова, Директор по внешним связям музея Эрарта:

"После нее многие обращались к нам с вопросом: как это работает, как это держится?В этот раз мы пошли дальше и все шляпы вращаются."

Филип Трейси создавал головные уборы королевской семьи Великобритании и звезд первой величины. Например, Майкл Джексон был готов выложить за его шляпку целое состояние. Маэстро сам приезжал в Петербург, чтобы расставить экспонаты так, как он видит. Приверженец ручного труда, представил одну из работ, изготовленную с помощью 3-Д принтера.

Филип Трейси, Шляпный кутюрье:

"Эскиз я создавал руками, но из натуральных материалов невозможно сделать такой заостренный кончик, а здесь мы смогли проработать самые миниатюрные детали. Это что-то из сериала стар-трек, не было предмета и вот он возник".

Шляпа в виде средневекового замка, модели удивительной формы, сложные конструкции из перьев - его произведения заставляют задуматься о том, что считать шляпой, а что нет.

Екатерина Атоян-Милюкова, Директор по внешним связям музея Эрарта:

"Он экспериментирует с разными материалами, и перо - одно из тех, с которых он начинал, еще живя на ранчо в деревне и работая с материалами, которые он мог найти под рукой. Он соединяет несколько перьев в одном структурном элементе и шляпа за моей спиной именно этим и интересна".

Идея создавать сложные, витиеватые и объемные шляпы уходит корнями в далёкое прошлое. Головной убор подчеркивал статус владельца, чем более неудобным он был, тем очевиднее становилось, что этот человек далек от физического труда.

Марина Скульская, Историк моды:

"На самом деле, шляпы Трейси достаточно удобные, раньше они могли весить килограмм, были некомфортными, неустойчивыми".

О шляпных традициях знает все Марина Скульская, историк моды. Две главы ее новой книги "Мода и Театр" посвящены шляпкам, их истории и связи с театральным искусством.

Марина Скульская, Историк моды:

"На сцене с необычайным успехом прошла оперетта "Веселая вдова". И каждая женщина мечтала о том, чтобы такая же шляпка у нее была".

Все герои нашего сюжета уверены, что сказать "мне не идет шляпа", все равно, что сказать "мне не идет одежда". И мечтают вернуть этому аксессуару былую популярность в современном мире.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.