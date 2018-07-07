Шквалистый ветер и штиль. Как лучшие яхтсмены страны подстраивались под капризы погоды

06 июля, пятница, 14:04

Под Петербургом в эти дни проходит чемпионат России по парусному спорту. Два класса крейсерских яхт Опен-800 и Четвертьтонник в акватории Финского залива борются за право быть первыми. Им предстоит пройти 10 гонок. На одной из них побывала наша съемочная группа.

Парусная регата в этом классе яхт продлится в Петербурге до 7 июля. За победу борются 25 команд из Петербурга, Москвы, Челябинска и других регионов России. За неделю экипажам нужно пройти десять гонок, как коротких, так и длинных.

Правда в этом году из-за капризов погоды в график придется внести коррективы, поскольку как минимум два этапа соревнования уже отменили.

Дмитрий Жайворонок, организатор регаты: "Это формат недельных соревнований , стартовали мы из Дубковой бухты, финишируем тоже там через неделю. При этом мы заходим этапами в Зеленогорск и еще поселок Совесткий под Выбргом. Каждый день этот новая гонка. Это новые соревнованиями по сумме набранных очков определится победитель".

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.