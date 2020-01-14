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14 января, вторник, 10:47

Развитие и перспективы школьного спорта. В Сестрорецке знают, как

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Система детско-юношеских спортивных школ досталась России в наследство от Советского союза, но, как и любая система, она требовала развития и модернизации. Насколько успешным может быть такое развитие можно увидеть на примере спортивной школы Курортного района имени Владимира Коренькова.

История спортивной школы города Сестрорецка началась в 1952 году. Изначально она была обычной районной школой, главной задачей которой было массовое вовлечение в спорт детей. Кстати,  именно здесь в Сестрорецке появилась первая в нашей стране секция по спортивному ориентированию. В этом году представители Сестрорецка завоевали 2 медали по спортивному ориентированию на Первенстве Европы, 29 медалей привезли воспитанники с Первенства России и более 120 наград было взято на Первенстве Санкт-Петербурга.

Не так давно в школе начали развивать отдельное направление спортивного ориентирования дляслабослышащих,  и здесь также есть, чем похвастать.  

Еще одно исключительно "сестрорецкое" направление спорта – это велосипед. Количество завоеванных медалей  в велоспорте на соревнованиях различных уровней, от Олимпиады до чемпионатов Европы и Мира уже сложно подсчитать. Однако в минувшем году спортивная школа Курортного района решила пойти на эксперимент. 

Если эксперимент с женской профессиональной командой будет успешным, по его стопам будет создана и мужской профессиональный коллектив. Кстати, в последние годы росли не только качественные показатели спортсменов из школы Коренькова. В Сестрорецке начали появляться новые виды спорта и сегодня здесь можно увидеть собственных воспитанников – мастеров спорта по тхэквандо. Арина Филиппова настолько увлеклась этим видом боевого искусства, что твердо решила свою дальнейшую жизнь связать со спортом. Она действующая спортсменка, и у нее есть планы стать тренером, но в университете имени Лесгафта она поступила на совершенно другой факультет.

Самым новым спортивным отделением в Курортном районе стала секция гребли. Этой  дисциплины в Сестрорецке никогда не было, но через несколько лет школа должна получить новую гребную базу на Сестрорецком разливе, строительство которой уже началось. 

Какие бы санкции не применяли к российским спортсменам, Олимпиада была и остается главной мечтой каждого из них, тем более, что 2020-й год – олимпийский.

 

 
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Развитие и перспективы школьного спорта. В Сестрорецке знают, как

Развитие и перспективы школьного спорта. ...

Система детско-юношеских спортивных школ досталась России в наследство от Советского союза, но, как и любая система, она требовала развития и модернизации. Насколько успешным может быть такое развитие

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