Школа народного искусства

09 января, понедельник, 12:34

Северный наряд и его звенящие пуговицы, называемые «пуганки», вологодский сарафан, каргопольская свадебная рубашка с вышивкой в технике «набор». И это не музейные экспонаты. Элементы традиционной русской одежды сделаны в наши дни руками учащихся Школы Народного Искусства Императрицы Александры Фёдоровны.

Не просто коридоры школы, а выставочное пространство. Лучшие работы учеников становятся местным достоянием и экспонируются как ценные реликвии. Полотенца и тканые половики, вышитые золотыми нитками закладки в Евангелие, просфорницы. Над своим выпускным проектом – оренбургским свадебным платком - Александра трудится около 4 лет. Сложная техника требует кропотливости, аккуратности и внимания, а главное, времени.

Александра Резвова, Ученица Школы Народного Искусства Императрицы Александры Фёдоровны:

"Особенность золотого шитья в том, что ты работаешь не просто с нитками. Это и бисер, и канитель, и много разных мелочей, с которыми ты можешь играть, как угодно, ну и соблюдая, естественно, каноны церковные и видеть, что ты можешь сделать красоту."

Юные мастерицы осваивают ткачество, кружевоплетение на коклюшках, и знают, чем вятские узоры отличаются от елецких и киришских. Технику плетения осваивают не по книгам, а как это и было на Руси, перенимают от старшего поколения.

Елена Александрова, Руководитель мастерской кружевоплетения, заведующая школьным музеем:

"Я училась у кружевницы, которая много лет прожила в Вологде, но потом переехала в Петербург. Она потомственная кружевница, ей это искусство передавала её бабушка, занималась этим её мама."

Школа сегодня продолжает традиции, заложенные семьёй последнего русского императора Николая II. Учебное заведение в начале 20 века создавалось с целью просвещения и распространения культуры.