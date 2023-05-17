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17 мая, среда, 09:11

Шанс на счастливую жизнь! Как обеспечить людям с особенностям полноценное существование

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По статистике примерно 8000 человек в нашем городе проживают за закрытыми дверями ПНИ. Система, признанная устаревшей продолжает существовать, новые ПНИ продолжают строиться. А вот альтернативные варианты: квартиры и дома сопровождаемого проживания можно пересчитать по пальцам обеих рук и занимаются их устройством в основном общественные организации.

А вот в чем разница для подопечных расскажем подробнее в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 
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