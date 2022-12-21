Шахматы на ощупь

20 декабря, вторник, 10:07

Лучшие шахматисты просчитывают игру на несколько ходов вперёд. Для этого нужно держать в уме все возможные варианты развития событий. Но что если спортсмен незрячий и вовсе не видит доску? Тогда партия разворачивается исключительно у него в голове. О человеческом воображении, на примере игры в шахматы и шашки.

Об истории петербургского шахматно-шашечного клуба "Этюд", его участниках и чемпионах. Подробнее в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург