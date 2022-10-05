Северная ходьба – спорт для всех возрастов

04 октября, вторник, 10:42

Может кто-то до сих пор думает, что скандинавская ходьба - это просто пешие прогулки по паркам, а не настоящий вид спорта, со своими правилами, тренировками, а при грамотном подходе - серьёзной и гармоничной спортивной нагрузкой?

Во Всемирный день ходьбы, десятки спортсменов со всей страны приехали в Петербург привлечь внимание к этому направлению и поделиться энергией и позитивом. Подробнее о том, как проходил фестиваль ходьбы в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург