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04 октября, вторник, 10:42

Северная ходьба – спорт для всех возрастов

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Может кто-то до сих пор думает, что скандинавская ходьба - это просто пешие прогулки по паркам, а не настоящий вид спорта, со своими правилами, тренировками, а при грамотном подходе - серьёзной и гармоничной спортивной нагрузкой?

Во Всемирный день ходьбы, десятки спортсменов со всей страны приехали в Петербург привлечь внимание к этому направлению и поделиться энергией и позитивом. Подробнее о том, как проходил фестиваль ходьбы в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург

 

 
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