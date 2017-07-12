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12 июля, среда, 15:10

Основатель петербургской школы двигателестроения. В этом году Сергею Изотову исполнилось бы сто лет

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О нем говорят, как об основателе петербургской школы двигателестроения. На девяносто пяти процентах отечественных вертолетов установлены и эксплуатируются двигатели, созданные под руководством Сергея Петровича Изотова. В этом году ему исполнилось бы сто лет.

Очки на лбу, весь в мыслях, весь занят. Таким помнят сотрудники ленинградского научно-производственного объединения имени Климова, а ныне ОДК-Климов, генерального конструктора Сергея Петровича Изотова. В годы Великой Отечественной он принимал непосредственное участие в производстве двигателей для истребителей Як. В 70-е - разрабатывал двигатели для МиГ-29. Его аналоги сегодня стоят на «Стрижах». А его авиационный двигатель ТВ3-117 сейчас установлен на вертолеты президента страны. Работа для Сергея Петровича Изотова всегда была главным в жизни.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Екатерина Горбачева и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.

 
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