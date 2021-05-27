Олег Сердобольский - журналист, писатель и поэт. Секреты творческого долголетия

27 мая, четверг, 11:00

55 лет на службе в ИТАР-ТАСС. О выдающемся журналисте, писателе и поэте Олеге Сердобольском и секретах творческого долголетия.

О работе журналиста может многое рассказать автор текста этой песни поэт, писатель и выдающийся журналист Олег Сердобольский. 55 лет он проработал в итар-тасс, был свидетелем множества событий, взял сотни интервью, написал тысячи статей. О секретах творческого долголетия и о том, как и зачем писать для детей -подробнее.

Песню "Планета новостей" Олег Сердобольский написал, чтобы детям стало понятнее, в чем состоит труд журналиста. Хотя за годы его работы профессия изменилась до неузнаваемости. Сейчас новому поколению уже не представить, что когда-то тексты писали в блокнотах, а автор песни был одним из первых, кто начал набирать свои статьи на печатной машинке.

Олег Михайлович пришел работать в ТАСС в 1966 году после окончания университета, и никогда не менял место репортерской службы. За эти годы мир изменился настолько, что по ощущениям он прожил 3, 4 или 5 жизней.

Журналист вспоминает, как однажды расположил к себе Астрид Линдгрен, преподнеся ей в подарок перо с изображением Пушкина – и добился большого интервью с писательницей, хотя она уже давно перестала встречаться с прессой. И у него в запасе десятки таких историй, а в журналистском досье – встречи с Дмитрием Шостаковичем, Георгием Товстоноговым, Аркадием Райкиным, Майей Плисецкой.

За годы работы Олег Михайлович выпустил два десятка взрослых и детских книг. Успевать за временем, сохранять душевный настрой, общаясь с людьми, - и самому быть разносторонним человеком – вот несколько секретов профессионального успеха.

Начать писать для самых маленьких Олега Михайловича вдохновило появление собственных дочерей. Оказалось, что хорошие современные детские стихи и песни очень востребованы. И поздравить юбиляра пришли и коллеги журналисты, и композиторы.

Песни на стихи Олега Сердобольского исполняются в детских садах и музыкальных школах, всего в его портфолио более 200 сочинений.

Часть песен написана в соавторстве с дочерью Ярославой, руководительницей детского музыкального коллектива. В пандемию к семейному дуэту присоединился зайчик Степа – помогал проводить онлайн уроки музыки и рассказывать, как писать стихи.

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Поэт старается говорить с детьми на одном языке, поэтому у него есть даже стихи про селфи. Хотя за молодежными словечками не угнаться – и приходится быть в молодежном тренде, одновременно не опуская уровень.

Одна из важных черт журналиста – уметь удивляться. И именно этот дар делает интересными и статьи и книги для взрослых, и стихи для детей.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.