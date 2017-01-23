Сербская культура в Петербурге

23 января, понедельник, 14:45

В приделе Петропавловского собора похоронены сербские княжны, которые скончались в Петербурге из-за болезни. Это малоизвестный факт, гораздо более распространённой является информация о том, что связи между Россией и Сербией сложились задолго до появления Петербурга. Об этом свидетельствуют и письменные источники, старинные рукописи хранят важные сведения о взаимодействии и общих корнях двух культур.

Два самых древних памятника сербской письменности сегодня хранятся в Петербурге, в рукописном отделе Российской национальной библиотеки. Эти реликвии попали сюда в 19 веке. Тогда ещё Императорской публичной библиотеке свой богатейший архив продал первый начальник русской духовной миссии в Иерусалиме, археолог, коллекционер Епископ Порфирий Успенский.