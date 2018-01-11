Семейный приют "Умиление": как преображаются жизни детей-сирот

10 января, среда, 11:29

Вера без дела тщетна, часто говорят своим прихожанам православные священники. Прихожане храма в поселке Вырица вместе делают одно большое дело. Они открыли социальный центр «Умиление», где нашли свой дом 18 сирот. О семьях, которые решили взять на воспитание особых детей, в нашем репортаже.

Под одной крышей большого трехэтажного деревянного дома в поселке Вырица сейчас живут пять семей и 18 детей. Идея центра: вместе легче справляться с трудностями. Ведь все дети требуют особого ухода и постоянного присмотра, который сложно обеспечить в одиночку в условиях городских квартир.

Олеся Галкина, опекун социального центра «Умиление»: "Тут помимо нас много детей. Они все как-то размещаются. Сегодня вот мы танцевали, и к нам присоединилась армия народу. Так что, нам не скучно с дочкой".

У Инны шансов обрести семью не было почти никаких. И для нее жизнь разделилась на "до" и "после" встречи с Олесей, своей приемной мамой.

Инна, воспитанница социального центра «Умиление»: " (До нашего приезда сюда) дети не разговаривали, мы просто лежали в кроватях, это был кошмар".

У каждого ребенка в центре «Умиление» есть собственные приемные родители. А досуг, обучение и питание организованы сообща. Мамам и папам помогают волонтёры: в удаленном обучении, проводят уроки музыки, рисования, иконописи.

"Это о Страшном суде, там Богородица во весь рост стоит, но она склонила голову. А на моем рисунке мы ее по плечи рисуем".

Родители, которые решились переехать сюда, раньше сами были волонтёрами – в православной «Детской миссии» и помогали воспитанникам детских домов, в итоге это стало для них делом всей жизни.

Ирина Мингалимова, старший опекун социального центра «Умиление»: "Я три года ездила волонтером во Мгу, мы с детьми разговаривали, гуляли, я брала их на гостевую опеку в целях социализации, показывала семью, как отношения в семье, и я не собиралась забирать детей, но потом поняла, что без них уже не могу. У меня двое сыновей взрослых, одному 30, другому 25, и внук полтора года, славный тоже, "толстун".

В Новогодние и Рождественские дни дом похож на огромную творческую мастерскую. В одних помещениях учат стихи и песни для Деда Мороза, в других – своими руками готовят подарки для своих друзей и помощников.

Тамара Литвинова, уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области: "Были вопросы, связанные с образованием после 9 класса, вопросы с начальной школой тоже разрешены, будут другие вопросы, будем и их решать. Это действительно хорошая школа и опыт, который должен "транслироваться" не только на Ленобласть, но и на всю Россию".

"Дево радуйся… Слава тебе" (Отрывок молитвы)

Центр «Умиление» возник пять лет назад по инициативе священника вырицкого храма отца Иоанна. У детей и их приемных родителей есть свой духовник, который наставляет и поддерживает.

Денис, воспитанник социального центра «Умиление»: " Батюшки очень добрые, хорошо причащают, службы проводят".

Детей стараются не перегружать службами, но учат делать все с молитвой.

СНХ иеромонах Кирилл Зинковский, духовник волонтерского движения «Православная детская миссия» и социального центра «Умиление»: "Первое время у этих детей даже лексикон связан с матерной бранью, негативными впечатлениями. Постепенно сама среда их воспитывает, не только служба и наставления, а среда, где люди ведут себя по-другому, никто не ругается, в основном пребывают все в положительном настроении".

Пять лет работы центра показали, что у такой формы совместного воспитания детей масса достоинств. И желающих стать приемными родителями много, но на всех пока не хватает места. Сейчас строится второй дом – еще больше и просторнее, чем первый.

Иеромонах Варнава Снытко, исполнительный директор благотворительного фонда «Православная детская миссия имени преподобного Серафима Вырицкого»: "В доме, который вы видите, будет 20-25 детей, плюс еще здесь строится духовно-просветительский центр, ведь детки требуют и реабилитации: медицинского, и психологического сопросождения".

«Умиление» полностью существует на средства благотворителей и здесь рады всем, кто готов поддержать его делом или рублем.

В социальном центре рассчитывают к осени достроить второй корпус. Здесь мечтают о том, чтобы проект вырос до большой детской деревни, где найдут свой счастливый дом десятки детей-сирот.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.