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04 декабря, понедельник, 12:19

Семейные ценности. Как достичь гармонии в семье?

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Тренинги, мастер-классы, семинары и конкурсы. В Петербурге прошел фестиваль молодых семей, главная задача которого помочь горожанам не только создать, но и сохранить домашний очаг. В чем же секрет семейного благополучия сегодня выяснял Первый канал.

Пока родителей проверяют на смекалку при помощи квестов, дети превращаются в супер героев и принцесс. Фестиваль «Молодых семей» в Петербурге проходит уже в шестой раз. В этом году он впервые длился два дня. Исследовательский центр Политехнического университета на это время превратился в большую игровую и образовательную площадку.

Анастасия Афонина – Организатор фестиваля:

"Много целей у фестиваля, в том числе и популяризация семейных ценностей. Мы сегодня живем в довольно сложное динамичное время, когда стираются грани между хорошим и плохим, и хотелось бы все-таки донести какие-то традиционные ценности..."

Психотерапевт Оксана Палехова пытается помочь не только состоявшимся семьям, но и тем, кто только мечтает о серьезных отношениях. На лекции «По ту строну брака» она призывает молодых людей к осознанному выбору, как в отношении партнеров, так и в отношении к самому себе. Как достичь гармонии, что делать, если нет сил, где брать ресурсы – ответы на эти вопросы сегодня наиболее актуальны у современных родителей.

Оксана Палехова - Психотерапевт:

"Когда появляется ребенок в семье, то мама, жена полностью погружается в детей и свои интересы, свою карьеру, амбиции  она полностью перекрывает бытовыми вопросами, через какое-то время у нее наступает опустошение и неудовлетворенность от жизни, она начинает срываться на ребенке, на муже, идет перекос в семье."

Совместное творчество объединяет родителей и детей. Именно поэтому на фестивале решили провести творческий конкурс, в результате которого экспертное жюри определит самую креативную молодую семью. Семья Макаровых-Швейкиных готовила свое выступление почти неделю. Бабушка сшила костюмы, мама готовила шляпы, а папа отвечал за реквизит – четыре мушкетёрских сабли...

 

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.


 

 
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