24 января, вторник, 12:50

Второй год подряд правительство Северной столицы определяло победителей в рамках промышленной премии «Сделано в Петербурге». На этот раз награды нашли своих обладателей в 9 номинациях.

Промышленная премия Правительства Санкт-Петербурга была учреждена для привлечения общественного внимания к достижениям петербургских промышленных предприятий и популяризации темы импортозамещения. Впрочем, уже по итогам первого года проведения премии, очевидны оказались и факты производственных улучшений.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга : "По итогам 2015-го года, те предприятия, которые участвовали в конкурсе, увеличили производительность труда на 9%, при этом заработная плата на этих предприятиях выросла на 10%. В инновационную продукцию было вложено более 16 миллиардов рублей".