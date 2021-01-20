Сдай ёлку на переработку! Без вреда для экологии и с пользой для животных

19 января, вторник, 09:19

«Ёлки, палки и щепа» — так называется проект по сбору сделавших своё праздничное дело новогодних ёлок для последующей их переработки. И вместо того чтобы просто выкинуть или сжечь этот отслуживший символ Нового года, сдайте его в специальные пункты приёма. Такие деревья, после переработки, послужат подстилкой для животных или станут частью их корма.

Что же делать с новогодними деревьями? Вопрос, который сегодня стоит перед многими горожанами. Одни используют ели и пихты в банных процедурах, другие наслаждаются их видом до летнего сезона, а третьи просто выбрасывают в ближайший мусорный контейнер. Однако городские активисты уже пять лет предлагают петербуржцам с максимальной пользой утилизировать новогодние деревья.

Петр Левин, Соорганизатор акции "Елки, палки, щепа":

"До десяти тысяч человек примут активное участие. Мы вкладываем в акцию просветительский больше элемент. Остальные узнают из репортажей и СМИ и, может, задумаются. А в следующем году тоже примут участие".

Потребность в осознанной утилизации хвойных и подтолкнуло активистов на создание акции, цель которой проста: собрать как можно больше ненужных после праздников деревьев и переработать их. В этом году открыто в десятки раз больше приемных пунктов. Они есть даже на парковках крупных торговых центров, рядом с пунктами сбора вредных и опасных отходов. Это, кстати, очень удобно! Можно сразу сдать и разбившиеся елочные игрушки.

Наталья Петелина, Управляющая торговым центром:

"Этот пункт работает уже полтора года. Мы сдали больше 500 тонн различного мусора и нас посетило за это время 140 тысяч человек. Действительно, приятно посмотреть, как петербуржцы, жители Ленинградской области заботятся об окружающей среде".

Для сдачи подойдут и ели, и сосны, и пихты. Причем, на переработку принимаются как целые деревья, так и ветки, а осыпавшиеся иголки можно сдать в отдельном пакете.

Петр Левин, Соорганизатор акции "Елки, палки, щепа":

" В целом, щепа или мульча она годится для многих нужд. У нас есть партнеры, которые делают из нее мебель. Они не в Петербурге, а в Великом Новгороде. У нас есть партнеры, которые используют ее в садово-парковом хозяйстве. Это - прекрасная подсыпка под те же хвойные деревья, под растения, которые любят кислую почву".

Правда, чтобы измельченное дерево стало грунтом, должно пройти несколько лет. Но вот обитателям этого конного клуба столько ждать не нужно. Поливитаминную добавку они получают практически сразу после привоза новой партии хвои. Железо, витамин С, марганец и каротин очень любят лошади и пони. Правда, перед сдачей деревьев в пункты приема, с них нужно снять все украшения, а на месте - распаковать деревья. Это важно сделать потому, что переработанные деревья передадут в питомники для животных, которых нужно уберечь от пластика.

Вероника Мельник, Владелиц конного клуб:

"В принципе, принимаем в неограниченном количестве. Если это переработанное – дробленное, то это хорошо в качестве подстилки. От хвои запах хороший и животным полезно дышать этим. Поэтому как дробленные хорошо, так и целые приносят. С ними грают маленькие. Так что большое количество нам не повредит".

Вопрос переработки елей остро стоит в Петербурге. Дело в том, что если елку выбрасывают в мусорный контейнер, то ее отвозят на свалку. Кстати, есть шанс встретить мобильную дробилку прямо у себя во дворе. Меньше чем за минуту от дерева остается лишь куча опилок. Но большей популярностью все же пользуются стационарные пункты.

Инга Узянбаева, председатель комиссии по вопросам экологического благополучия и охране здоровья граждан МО "Шушары":

"Люди активно и осознанно это делают. И количество сдающих растет. В прошлом году мы проводили акцию тоже в муниципалитете, в четырех точках. Люди несли, но были меньшие объемы. А то, что здесь открыта постоянная точка, это дополнительная возможность , что каждый может в любое время приехать и сдать".

В Петербурге объявлен и посленовогодний сбор горшечных хвойных растений. Специалисты-биологи обещают позаботиться о судьбе еще живых новогодних елок, ухаживать за ними до наступления тепла, а затем высадить в грунт.

Людмила Машнина, Координатор экологического движения:

"Цель нашего движения - дать возможность елкам выжить после новогодних праздников. Многие горожане в порыве подготовки к Новому году покупают живые елки в горшках, не очень представляя о том, что это живые растения и их надо будет растить. А условия квартир для этого, к сожалению, совершенно не подходят".

Куда отнести дерево, придётся решать каждому обладателю самостоятельно. В этом году на приём будет работать несколько десятков стационарных пунктов в разных районах города и области. Актуальный список можно уточнить на сайте участников акции.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.