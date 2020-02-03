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03 февраля, понедельник, 11:47

Счастье дарить жизнь и быть здоровыми: новые технологии помогают семьям после онкологии стать родителями

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К сожалению, рак у молодых людей сегодня перестал быть редкостью. Однако современная медицина творит чудеса. Но агрессивное лечение сказывается на многих функциях, в том числе репродуктивной. Наряду с передовыми врачами, российские медики знают, как помочь онкопациентам стать родителями.

Еще несколько лет назад люди, перенесшие лечение от рака, ставили крест на возможности обзавестись потомством. Сегодня все изменилось. Более того, есть несколько способов сохранения фертильности. Врач репродуктолог Мака Осепаишвили говорит о самом передовом и безопасном методе.

 
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