Санкт-Петербург - Таллин. Связь городов

18 июня, понедельник, 12:26

Находясь в своей резиденции в Эстляндии, Петр I всегда отказывался от охраны. Объяснял он это так: находясь здесь, во время любого празднества я могу уснуть на коленях любого из горожан. Его дворец Кадриорге остается единственным за пределами России зданием в стиле Петровского барокко.