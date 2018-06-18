Находясь в своей резиденции в Эстляндии, Петр I всегда отказывался от охраны. Объяснял он это так: находясь здесь, во время любого празднества я могу уснуть на коленях любого из горожан. Его дворец Кадриорге остается единственным за пределами России зданием в стиле Петровского барокко.
18 июня, понедельник, 12:26
Санкт-Петербург - Таллин. Связь городов
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