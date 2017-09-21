Самостоятельная жизнь

20 сентября, среда, 12:03

В этом году в Санкт-Петербурге появился уникальный жилой дом. Здесь будут самостоятельно проживать люди с ментальными и физическими отклонениями, но в постоянном социальном сопровождении. Этот проект был разработан Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», но он уже получил поддержку в виде президентского гранта и им уже заинтересовались многие регионы нашей страны.

Дом сопровождаемого проживания – это не российское открытие. Подобные вид жилья для инвалидов уже давно существуют за рубежом, и петербургский вариант основывается на западном примере. Однако, для нашей страны это новый опыт и многое приходилось разрабатывать самим.

Маргарита Урманчеева – Президент «ГАООРДИ»:

"Мы думали, что лучше всего поселиться в обычном жилом доме, к примеру, на одном этаже. Но у нас очень много требований, к примеру, по доступной среде. И одно из самых важных требований, чтобы у каждого человека был свой санузел."

При создании дома для сопровождаемого проживания использовали весь накопленный опыт по социализации и адаптации людей с теми или иными отклонениями в здоровье. Так центр дневного пребывания Ассоциации ГАООРДИ уже больше 20 лет занимается социальной адаптацией и не только в плане общения и досуга, но и бытовых навыков.

Светлана Поливанова – Специалист по социальной работе:

"Здесь они занимаются различной деятельностью, прежде всего, той, которая направлена на развитие коммуникаций, чтобы они могли общаться со всеми..."

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.