Самбо: самозащита без оружия и особая философия

13 февраля, понедельник, 11:13

В 2003 году самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в нашей стране. И вот спустя более чем 10 лет, можно видеть результаты этого решения: сегодня по всей стране более 200 тысяч человек занимаются этим видом спорта и в ближайшее время эта цифра будет только увеличиваться

Самбо – вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная в СССР в конце 30-х годов прошлого века. Синтез эффективных приемов защиты и нападения, отобранных из различных национальных видов борьбы многих народов мира: от японского дзюдо до азербайджанского гулеша, - делает этот вид спорта универсальным и постоянно развивающимся. Сегодня развитие самбо получило поддержку на государственном уровне. В России есть федеральная программа, а в Санкт-Петербурге действует региональный проект «Самбо в школы».

Петр Кретов – Руководитель проекта «Самбо в школы», директор по развитию Федерации самбо Санкт-Петербурга:

"На первом этапе с 2014 года мы уже развиваем этот проект «Самбо в школы». В первую очередь участвовали школьные спортивные. Второй этап проекта с 17 по 20 годы будет проходить, самбо будет внедряться прямо в уроки физкультуры, это будет третий урок физкультуры."

Борьба самбо как спортивная дисциплина для всестороннего физического развития ребенка уже доказала свою состоятельность. Не стоит сбрасывать со счетов и воспитательный момент, который присутствует в любом виде единоборств.

Главным препятствием на пути внедрения самбо в школы является вопрос технического оснащения: для занятий должен быть выделен зал с установленным борцовским ковром, а также тренерские кадры. Подготовкой профильных специалистов в Петербурге уже не один десяток лет занимается Университет имени Лесгафта. Дмитрий Елисеев - действующий спортсмен с многочисленными международными титулами. Идея включения самбо в систему физического воспитания в школе ему очень импонирует.

Дмитрий Елисеев – Чемпион мира, тренер по самбо, з.м.с.:

"Основы борьбы самбо, я думаю, нужно знать любому человеку. И постоять за себя можно в трудную минуту и здоровье укрепляет..."

Еще одно знаковое место в подготовке как тренерского состава, так и будущих чемпионов мира по самбо - комплексная школа высшего спортивного мастерства. Ежегодно воспитанники этого спортивного учреждения защищают честь Санкт-Петербурга на соревнованиях различного уровня. В последние годы интерес к приоритетному национальному виду спорта стабильно растет.

Владимир Александров – Член исполкома Федерации самбо Санкт-Петербурга, исполнительный директор Общества спортивных единоборств «Отечество»:

"На фоне того, что наши боевые самбисты, начиная с Федора Емельяненко сделали просто фурор. На своем опыте могу сказать, что лет 8-10 назад французы вообще не знали, что такое самбо, а сейчас они просто помешались: они сюда приезжают, тренируются на нашей базе."

Залы школы полны с утра до вечера, самбистам уже тесно в этих стенах, ведь параллельно с ними здесь проводят занятия по дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, джиу-джитсу. Именно поэтому городские власти Северной столицы сегодня выбирают место для строительства нового Дворца самбо.

Юрий Труфанов – Советник Президента Международной федерации самбо (ФИАС):

"Когда, говоря о самбо, мы будем подразумевать, что есть спортивный центр, где есть и методические предпосылки, и тренеры лучшие, и спортивный зал, где можно проводить соревнования и учебно-тренировочные сборы. Вот именно такого формата нам сейчас нужно спортивное заведение."

Это будет не только тренировочный центр, но также и место для проведения соревнований самого высокого уровня, такой площадки до сих пор нет в нашем городе. Все соревнования проводятся в больших дворцах спорта, которые приходится каждый раз приспосабливать под требования борцовских дисциплин.

Владимир Александров – Член исполкома Федерации самбо Санкт-Петербурга, исполнительный директор Общества спортивных единоборств «Отечество»:

"Я бы не назвал это дворцом. Должен быть дом самбо, потому что в каждой организации должна быть своя визитная карточка..."

Пока проект нового спортивного объекта находится на согласовании, рассматривается 4 площадки для строительства в разных районах города. Когда намеченные планы осуществятся, можно будет говорить о Петербурге, как о столице спортивного и боевого самбо.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал, Петербург.



