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13 декабря, четверг, 13:48

Самбо как национальный вид спорта: как развивается это направление в Петербурге?

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Несмотря на то, что самбо с 2003 года является национальным и приоритетным видом спорта в нашей стране, конкуренция с другими видами единоборств чрезвычайно высока, однако в Петербурге нашли способ вывести самбо на новый уровень.

В Ленинграде, а позже в Петербурге самбо как один из видов спорта  культивировался всегда, но говорить о его подавляющей популярности над другими видами  борьбы, все-таки нельзя. Для того, чтобы изменить ситуацию и превратить национальный вид спорта в по-настоящему массовый, три  года назад в Северной столице появилась спортивная организация "Самбо-Питер".

В этом году Международный олимпийский комитет действительно временно признал самбо олимпийским видом спорта. Следующий шаг, это получение постоянного признания и включение самбо в олимпийскую программу. Наверняка эту мысль держат в уме супруги Мохнаткины, которые также являются частью команды "Самбо-Питер". Марина – 6-ти кратная чемпионка мира, 2-х кратная чемпионка Европы, Михаилу также покорялись титулы и на мировом и на Европейском уровнях. Они члены сборной России, оба успешно попробовали свои силы в смешанных единоборствах, но олимпийские игры – остаются вне конкуренции. 

Марина и Михаил Мохнаткины, многократные чемпионы мира и Европы по самбо:
"Чемпионаты мира и Европы это, конечно, здорово,  но Олимпийские игры – это высшее достижение и хотелось бы, чтобы самбо попало в "олимпийскую семью".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Екатерина Горбачева,  Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.
 

 
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