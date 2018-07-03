Сахарный диабет: что нужно знать каждому

03 июля, вторник, 12:56

Знаменитые петербуржцы и чиновники призывают горожан проверить свой уровень сахара в крови. В правительстве Ленинградской области стартовал информационно-просветительский проект, направленный на профилактику сахарного диабета.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, актер театра и кино Михаил Боярский, телеведущая Светлана Сорокина, а также спортсмены, врачи и представители различных комитетов и ведомств объединились в борьбе с сахарным диабетом. Участием в этой акции они личным примером решили привлечь внимание общества к глобальной проблеме. Сегодня в мире этим заболеванием страдает 371 миллион человек, что составляет 7 процентов всего населения Земли. Только в России, по официальной статистике, зарегистрировано 10 миллионов больных, 48 тысяч из которых проживает в Ленинградской области, и цифры эти с каждым годом растут.

Сергей Вылегжанин – Председатель комитета по здравоохранению ЛО:

"Акция, которую мы сегодня проводим, то внимание, которое мы сегодня этому уделяем, - это кирпичик в целой большой стройке современного здравоохранения..."

В России сахарный диабет приобретает характер эпидемии. Причем, если раньше второй тип, например, выявляли только у взрослых, то теперь им страдают и дети. Сегодня бюджет здравоохранения страны на треть состоит из средств, которые предназначены для лечения этого заболевания. Если раньше деньги выделялись только на лекарства, то теперь предусмотрены и меры социальной поддержки.

Людмила Нещадим – Председатель комитета по социальной защите населения ЛО:

"Был принят областной закон о ежемесячной выплате семьям, имеющим детей –инвалидов, страдающих данным заболеванием, и было очень много обращений от граждан, что в подобных мерах нуждаются семьи, в которых есть дети с сахарным диабетом, но инвалидность не уставлена. Поэтому данный вопрос был проработан, и законодательным собранием 28 июня эта мера была установлена."

Теперь каждая семья в Ленинградской области, в которой есть ребенок диабетик, ежемесячно может получать субсидию в размере пять с половиной тысяч рублей, причем без права отчётности. О такой поддержке можно только мечтать, считает Анастасия Бельская – "Мисс Санкт-Петербург - 2013". Она 26 лет живет с диабетом. И по ее словам, за последнее время отношение общества в целом к этому заболеванию очень изменилось. Еще несколько лет назад ее родителям, например, приходилось доказывать учителям, что она имеет право учиться в обычной школе. И даже свою победу на конкурсе красоты девушка посвятила пропаганде того, что диабет – это не приговор...

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.