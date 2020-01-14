Сахалин и Петербург: как осуществляются совместные энергетические проекты?

13 января, понедельник, 11:58

Один из самых технологически сложных энергетических проектов, реализованных в мировой практике за последние десятилетия. Первый в России завод по производству сжиженного газа, а в результате - десятки тысяч тонн углеводородов отправляемых на экспорт ежегодно – все это проект Сахалин - 2. Смотрите репортаж с самого большого острова России - Сахалина, специально для Петербурга.

Все знают, что Россия один из мировых лидеров по добыче нефти и газа. Однако если вы не связаны с этим видом промышленности, то навряд ли представляете себе, как устроена главная бюджетообразующая отрасль страны.

Сегодня на Дальнем Востоке действует проект, в рамках которого нефть и газ добывают, транспортируют, подготавливают для продажи и отгружают конечному потребителю в рамках одной технологической цепочки. Называется он - Сахалин-2. В нем необычно все, начиная от 3 морских платформ, которые добывают нефть и газ. Одна из них называется очень романтично – Луной.

Первым полностью отечественным сложным технологическим оборудованием на проекте Сахалин-2 стали вот эти гигантские стальные резервуары – сепараторы. Весом 500 тонн и длиной 30 метров, они были изготовлены в Петербурге. Однако, настоящим прорывом стали вот эти трубы. Для подводной нетфедобычи нужен специальный способ крепления труб друг с другом, особая резьба и уплотнение.

В мире есть всего несколько производителей, каждый из которых имеет собственный защищенный патент.