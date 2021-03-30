Казалось бы, надеть костюмчик, отучиться пять лет в театральном вузе, не забыть про шляпу и вот он – театр. Но даже над таким узнаваемым образом трудится не один десяток людей там за кулисами. Международный день театра в этом году прошел с ограничениями. Но не для нашей съемочной группы. Мы покажем то, что не видят зрители.
29 марта, понедельник, 11:07
С чего начинается театр? Секреты закулисья - во Всемирный день театра
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