С чего начинается театр? Секреты закулисья - во Всемирный день театра

29 марта, понедельник, 11:07

Казалось бы, надеть костюмчик, отучиться пять лет в театральном вузе, не забыть про шляпу и вот он – театр. Но даже над таким узнаваемым образом трудится не один десяток людей там за кулисами. Международный день театра в этом году прошел с ограничениями. Но не для нашей съемочной группы. Мы покажем то, что не видят зрители.