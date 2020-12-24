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24 декабря, четверг, 09:17

С 28 декабря в Петербурге будет действовать оперативный штаб. В Новогоднюю ночь в Ленобласти кафе и рестораны будут открыты до двух часов. Кто претендует на единовременную выплату от государства?

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Оперативный штаб по координации деятельности городских и федеральных служб во время новогодних праздников будет действовать в Петербурге с 28 декабря по 15 января. Его задача - обеспечить взаимодействие колл-центров, лабораторий, медицинских учреждений, а также других подразделений при оказании медицинских услуг и помощи жителям города, оказавшимся в непредвиденной ситуации. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов, и подчеркнул, что несмотря на трудности этого года, для петербуржцев постарались создать праздничную атмосферу на улицах города.

Правительство Ленобласти переедет из центра Петербурга в Гатчину. Внести соответствующие изменения в Устав региона   Александр Дрозденко пообещал в новом году, отметив, что сначала переезд будет скорее бумажным. Также Губернатор подписал новое постановление об антиковидных ограничениях в регионе. На данный момент в стационарах с коронавирусной инфекцией находятся 2,2 тысячи человек

И все же, в Новый год бары, кафе и рестораны в Ленобласти  будут принимать гостей до двух часов ночи. Это правило распространится только на точки общепита, расположенные на базах отдыха, в гостиничных комплексах и пансионатах. 

Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря еще не исполнилось 8 лет. Тем, кто этим летом уже получал выплаты на детей, деньги начислят автоматически, до конца месяца. Но если с тех пор у родителей сменились реквизиты счета, им необходимо сообщить новые данные в Пенсионный фонд.

Получить выплату смогут и те дети, которые ещё только родятся, до 1 апреля 21 года. Добавим, что размер материнского капитала в следующем году проиндексируют на 3,7 процента. Индексация коснётся всех уже полученных сертификатов, в том числе суммы остатков частично истраченного материнского капитала. 

 

Губернаторским знаком "За милосердие" награждены 50 петербуржцев. Это медики, педагоги, сотрудники органов исполнительной власти, районных администраций, социальных служб, представители общественных организаций — те, кто помогают людям с ограниченными возможностями, бездомным, детям, оставшимся без попечения родителей.

Новогоднее волшебство приходит и в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительный фонд "Диакония" начал раздавать сладкие подарки и продуктовые наборы для своих подопечных. 

Подарки подопечным фонда вручали в атмосфере праздника, с участием Деда Мороза и сказочных персонажей.  

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый  канал. Петербург

 
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