Рядом с онкоцентрами в Песочном появится новая парковка на 600 мест. Списки на вакцинацию от коронавируса составлены на 2 недели вперед. Александр Дрозденко поработал автоволонтером

14 января, четверг, 08:54

О наиболее важных событиях в жизни города за время новогодних каникул и сразу после них.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Алекандр Беглов провел рабочий объезд Курортного района. Главе города показали новую площадку детского сада "Умка", которая была выкуплена у частного владельца и после проведенного ремонта может принимать более 150 детей. Это один из 12 детсадов, которые в минувшем году, в рамках адресной инвестиционной программы, были выкуплены городом. Также глава Северной столицы проинспектировал ход реконструкции зданий больницы №40. Все работы здесь должны быть завершены к декабрю этого года. В ходе рабочей поездки обратили внимание на непростую дорожную ситуацию в поселке Песочный, а также на необходимость организовать парковочные места для посетителей онкологического центра.

Александр Беглов – губернатор Санкт-Петербурга:

"Поставлена задача сделать парковку на 600 мест, чтобы было удобно и безопасно парковаться. Решение уже найдено, осталось претворить его в жизнь".

В Петербурге продолжается антиковидная прививочная компания. В настоящее время работает 70 прививочных пунктов. Их количество планируют увеличить до 100. Вакцину получили уже более 15 тысяч петербуржцев. По поручению президента страны со следующего понедельника должна быть организована массовая вакцинация населения. В Петербурге списки на получение прививок составлены на 2 недели вперед. В ближайшее время наш город ожидает поставку еще 68 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время новогодних каникул решил стать автоволонтером. За рулем машины он возил клинического ординатора Елену Катаеву на вызовы: в Сертолово, Сертолово-2 и микрорайон Черная речка. Подобные автоволонтеры сегодня действуют во всех районах Ленинградской области, они объединены в региональный добровольческий ресурсный центр, который насчитывает более 1000 человек.

МЧС Ленинградской области в связи с понижением температуры проверили готовность мобильных пунктов обогрева на случай ухудшения погодных условий.

Антон Клинг - Первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по Ленинградской области:

"Подготовлены к развертыванию мобильные пункты обогрева, всего их 9 штук. Они приближены в основном к федеральным автомобильным автодорогам для того, чтобы оказать помощь при возникновении заторов".

Возникновение заторов на федеральных трассах возможно лишь при интенсивных снегопадах, но в ближайшую неделю синоптики их не прогнозируют.

Российская национальная библиотека в этом году начнет массовую реставрацию и оцифровку периодических изданий. Самое полное в нашей стране собрание русских газет Российской империи насчитывает более 800 тысяч единиц хранения.

Валентин Сидорин – первый заместитель генерального директора Российской Национальной Библиотеки:

"Мы будем их не только цифровать, но восстанавливать. Газетная бумага не выдерживает этой нагрузки".

Некоторые наиболее востребованные подшивки газет выведены с абонемента уже больше 10 лет. Благодаря переведению в цифровой формат они снова станут доступны читателям и исследователям.

В Петербурге вновь стартовала общегородская акция по сбору елок. Вместо того, чтобы выбрасывать новогоднюю красавицу на мусорку ее можно отправить на переработку, после которой щепки и хвоя еще послужат доброму делу в приютах и питомниках для животных.

Петр Левин – соорганизатор акции "Елки, палки и щепа" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

"По нашим прикидкам будет организовано около 50 точек, часть из них берет на себя бизнес, крупные торговые центры открывают их рядом с собой, часть точек будет организована муниципалитетами".

На некоторых точках, как например в поселке Шушары, взамен принесенной елки можно получить небольшой подарок, или покатать ребенка на пони.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Линда Черкасов и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.