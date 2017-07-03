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03 июля, понедельник, 13:08

Русские в Сан-Ремо

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Боно Маттино, доброе утро. Русскую речь в Сан-Ремо можно услышать повсюду: на улицах, на пляжах, в маленьких кафе. 30 процентов от всех гостей, приезжающих сюда, – туристы из России. Причем, самой первой русской туристкой была императрица Мария Александровна. Репортаж из Сан-Ремо. Специально для Петербурга.

Воздух Лигурийского моря и местных сосен-пиний  врачи  в конце 19-го века прописывали в качестве лекарства. Мария Александровна приехала в Сан-Ремо в декабре 1874-го года – лечиться от туберкулеза и, на прощанье, подарила городу 1000 пальм.

Набережной Императрицы назвали жители Сан-Ремо приморский променад (в благодарность за то, что русская царица открыла дорогу потоку туристов из России). Многие обосновались здесь на постоянное жительство. 

 
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