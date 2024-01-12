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12 января, пятница, 14:23

Рождество в Центре приемных семей "Умиление"

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В этих уютных домиках в поселке Вырица живет десять необыкновенных семей, в которых воспитывается 40 особенных детей—сирот.Фонд "Детская миссия" существует уже 13 лет. За это время здесь появилось также множество профориентационных и творческих мастерских. В эти праздничные дни каждый ребенок смог себя почувствовать творцом радостного Рождества.

Ребята из "Детской миссии" в очередной раз всех удивили, записав новую Рождественскую песню на профессиональной студии. Теперь она вышла на цифровых площадках, где средства за каждое прослушивание идут в пользу самих юных артистов, подопечных фонда, которые обязательно должны быть счастливыми — не только в праздничные дни.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Ангелина Введенская, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

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