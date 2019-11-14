05:22 14 ноября, четверг
RSS В избранное
13 ноября, среда, 13:09

Рожденные быть врачами

Версия для печати

«Золотые руки!", мы часто слышим это высказывание. Особенно, когда речь идет о хирурге. Не много, но есть люди бескорыстно и преданно влюбленные в свою профессию. Именно влюбленные. Без этого, говорят сами врачи, настоящим хирургом не стать.

Человеческий организм - не безупречен! Иногда какие-то органы функционируют не полноценно и  требуют лечения. Крайне важно при этом найти врача, который досконально знает свое дело, умеет лечить, сострадать, слышать, слушать и готов помочь. Один из таких практикующих хирургов - Антон Павлович Пришвин. Треть жизни он за операционным столом. Больше десятка тысяч успешных операций. И сфера его деятельности не ограничивается одним типом проводимых операций, а довольно обширна.

У пациента, которого оперирует доктор Пришвин, выявлено новообразование в желчном пузыре. Наблюдение показали - опухоль растет. Чтобы минимизировать риск перехода в редкое онкологическое заболевание, было решено этот орган удалить.

В каждом из пациентов, по мнению врача, важно видеть личность, то, что подходит одному, не годится для другого.  Вылечивается не сама болезнь, а человек, а значит, процесс индивидуален.

Тысячи пациентов благодарны и  этому доктору - оториноларингологу Роману Витальевичу Неронову. Часто к нему приходят пациенты, нос у которых совсем перестает дышать, и доставляет массу неприятностей.

Сегодня в руках лор-хирурга самые современные технологии. Они не только делают саму операцию максимально безопасной для пациента, но и существенно упрощают ювелирную работу хирурга. Например, навигационная система. Суть в том, что хирург во время операции точно видит трехмерное представление того, в какой точке и в каком положении относительно пациента в данный момент находится хирургический инструмент. Автоматически, совмещая эти данные с ранее полученной компьютерной томографией, система помогает точно и по миллиметрам  рассчитать траекторию врачебного вмешательства.

Без сомнения, болезнь не красит человека, и вполне понятно желание каждого избежать любых напоминаний о ней. По этой причине мы не показываем пациентов и врача Александра Александровича Макарова в работе. Он - челюстно-лицевой и пластический хирург. Буквально по крупицам собирает лица. И  берется за самые сложные случаи, особенно после серьезных травм мягких тканей и костей лица.

Какой бы современной ни была аппаратура, руки и навыки - главное в профессии врача.  Хирург остается хирургом и вне стен больницы, постоянно прокручивая в голове прошедшую операцию, и думая о предстоящей.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Подвиг военных врачей. Как спасали жизни во время войны?
12.09.2017, 12:22

Подвиг военных врачей. Как спасали жизни во время войны?

Единственный в России Институт детских инфекций отмечает ...
16.05.2017, 13:12

Единственный в России Институт детских инфекций отмечает ...

В Петербурге прошел национальный день донора
24.04.2017, 12:03

В Петербурге прошел национальный день донора

Тема недели

Популярное
8 ноября, 14:06
Обзор культурных событий Петербурга

Обзор культурных событий Петербурга

Афиша
12 ноября, 15:17
Могут ли под одной крышей ужиться школьники, помидоры и курицы?

Могут ли под одной крышей ужиться школьники, ...

Движение юных натуралистов или проще говоря юннатов возникло в нашей стране больше 100 лет назад. В каждом крупном городе действовали юннатские станции, их было больше 500 по всему Советскому союзу.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72