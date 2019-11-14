Рожденные быть врачами

13 ноября, среда, 13:09

«Золотые руки!", мы часто слышим это высказывание. Особенно, когда речь идет о хирурге. Не много, но есть люди бескорыстно и преданно влюбленные в свою профессию. Именно влюбленные. Без этого, говорят сами врачи, настоящим хирургом не стать.

Человеческий организм - не безупречен! Иногда какие-то органы функционируют не полноценно и требуют лечения. Крайне важно при этом найти врача, который досконально знает свое дело, умеет лечить, сострадать, слышать, слушать и готов помочь. Один из таких практикующих хирургов - Антон Павлович Пришвин. Треть жизни он за операционным столом. Больше десятка тысяч успешных операций. И сфера его деятельности не ограничивается одним типом проводимых операций, а довольно обширна.

У пациента, которого оперирует доктор Пришвин, выявлено новообразование в желчном пузыре. Наблюдение показали - опухоль растет. Чтобы минимизировать риск перехода в редкое онкологическое заболевание, было решено этот орган удалить.

В каждом из пациентов, по мнению врача, важно видеть личность, то, что подходит одному, не годится для другого. Вылечивается не сама болезнь, а человек, а значит, процесс индивидуален.

Тысячи пациентов благодарны и этому доктору - оториноларингологу Роману Витальевичу Неронову. Часто к нему приходят пациенты, нос у которых совсем перестает дышать, и доставляет массу неприятностей.

Сегодня в руках лор-хирурга самые современные технологии. Они не только делают саму операцию максимально безопасной для пациента, но и существенно упрощают ювелирную работу хирурга. Например, навигационная система. Суть в том, что хирург во время операции точно видит трехмерное представление того, в какой точке и в каком положении относительно пациента в данный момент находится хирургический инструмент. Автоматически, совмещая эти данные с ранее полученной компьютерной томографией, система помогает точно и по миллиметрам рассчитать траекторию врачебного вмешательства.

Без сомнения, болезнь не красит человека, и вполне понятно желание каждого избежать любых напоминаний о ней. По этой причине мы не показываем пациентов и врача Александра Александровича Макарова в работе. Он - челюстно-лицевой и пластический хирург. Буквально по крупицам собирает лица. И берется за самые сложные случаи, особенно после серьезных травм мягких тканей и костей лица.

Какой бы современной ни была аппаратура, руки и навыки - главное в профессии врача. Хирург остается хирургом и вне стен больницы, постоянно прокручивая в голове прошедшую операцию, и думая о предстоящей.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Екатерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.