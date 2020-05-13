Ровесники Победы. О людях, родившихся 9 мая, и работе органов ЗАГС в годы войны

13 мая, среда, 10:46

В этой книге записи актов гражданского состояния записаны люди, родившиеся 9 мая 1945 года. В тот радостный день в Ленинграде появились на свет 142 младенца. О работе сотрудников органов загс в годы войны и о ровесниках победы.

Органы ЗАГС не прекращали работу в течение всей блокады. Сейчас об этом напоминают длинные ряды книг на полках архива. В 42-м, 43-м приходилось в основном регистрировать смерти. Штат сотрудников за годы войны увеличился, но все равно объём работ был такой, что трудиться приходилось без выходных, и порой ночевать на работе.

Столы регистрации работали при больницах и моргах. Многие поступали туда без документов, и на десятках страниц подряд значатся записи "неизвестный" и "неизвестная". И если в 41-м в Ленинграде умерли 120 тысяч человек, то следующий тяжелый и страшный год унес жизни более 500 тысяч.

Тем не менее, случались в эти годы и счастливые события. Сотрудники ЗАГС регистрировали и браки, и рождения. Рождаемость упала до минимума к октябрю 42-го года. Тогда появились на свет 62 младенца, в том числе, две пары близнецов. К Дню Победы цифры постепенно начали расти.

Один из тех младенцев - Геннадий Константинович Акимов, только что отметил свой 75-ти летний юбилей. Он родился и всю жизнь прожил в Петербурге. Его мать служила на фронте, ни о войне, ни о дне победы рассказывать не любила.

Когда женщина вернулась с фронта, узнала, что дом ее разбомбили. Молодой матери дали комнату 8 метров на Большой Пушкарской улице, куда она и поселилась вдвоем с маленьким Геной. Потом он вырос, закончил колледж и работал авиатехником в гражданской авиации, вырастил двух дочерей, сейчас живет в одном из домов в Московском районе.

Еще одна ровесница Победы – Галина Ивановна Едемская, заслуженная работница завода Техприбор. Традиционно на свой день рождения идет на парад победы. Этот год, пожалуй, единственный, когда пришлось сделать исключение и остаться дома.

Школьные годы девочка провела у бабушки в Рязани – мать сильно болела и рано ушла из жизни. Про папу Галина знает только, что он был военный.

Галина гордится своей семьей: с мужем прожили в любви и согласии уже 56 лет, воспитали дочь и внука, растят правнука. Уже отметили золотую свадьбу и готовятся встречать бриллиантовую. Свадьбы играли и в памятном 45-м. Согласно архивным документам 9 мая, в День Победы, в Ленинграде вступили в брак две пары. Вот, например, невеста: руководящий повар первого молочного завода, 22-х лет и жених старшина военно-морского флота, 26-ти лет утром узнали, что назначили свадьбу на день, который вошел в историю.

Сотрудники органов ЗАГС за свой самоотверженный труд, наряду с другими защитниками и тружениками тыла, были награждены медалями "За оборону Ленинграда".

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург