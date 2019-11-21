Международный культурный форум. Россия и Китай: диалог культур и праздник национального искусства страны-гостя

19 ноября, вторник, 15:54

В этом году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Не случайно почетный статус страна-гость Международного культурного форума принадлежал именно Китайской Народной Республике. О межнациональных культурных связях и неповторимом искусстве Поднебесной расскажем в репортаже на Первом канале.

Чжан Хаоюэ, Актер:

"У моего героя две маски – когда он надевает женскую, у него мягкая душа, а когда мужскую, маску чудовища, он становится героем, сильным."

Маски драконов, белый грим, яркие костюмы – узнаваемые атрибуты китайского театра. Спектакль, гармонично сочетающий древние традиции и современное режиссерское прочтение, в Государственном драматическом театре выбрали, чтобы привезти на гастроли из Пекина в Петербург. Легенда о "Принце Лань Лине" считается прародительницей китайской оперы. По сюжету это своего рода "Гамлет".

Бай Сюэфэн, Заместитель директора Китайского государственного драматического театра:

"Это притча о душе и маске. О наследнике престола, который стал свидетелем убийства своего отца. В спектакле есть традиционные песни, танцы, костюмы, элементы народной оперы "Нуо"

Актриса Ся Лисинь - звезда китайского театра и кино. В спектакле играет мать принца. Говорит, что очень рада выступить на родине Чехова и Станиславского, ведь они знамениты по всему миру, и Китай - не исключение.

Не только гастроли, но и планы на будущее. Так, на Международном культурном форуме Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области кино. Каким оно будет - еще предстоит обсудить, а пока в рамках деловой программы гости из Поднебесной делились уникальным опытом. Например, как сделать так, чтобы 80 тысяч посетителей в день в одном музее чувствовали себя комфортно. Речь идёт о музее Гугун в Пекине, самом огромном дворцовом комплексе в мире.

Ди Яцзин, Заместитель директора отдела древней архитектуры Музея Гугун:

"Мы стараемся сделать так, чтобы человек получил представление о музее еще до визита и определился, что именно он хочет увидеть..."

Чэнь Сянцзин, Главный архитектор Архитектурно-дизайнерского объединения Гуанчжоу Ньюздэйз дизайн: "Буквально несколько лет назад вообще никто не думал о том, чтобы покупать меньше, выбрасывать меньше, последствия этого не осознавались. Теперь все иначе..."

Организатор дискуссии - Санкт-Петербургский государственный университет. За последние годы там открылась масса новых направлений с китайским компонентом, и на восточный факультет традиционно высокий конкурс.

Юлия Мыльникова, Директор Института Конфуция в СПбГУ:

"Например, на юридическом факультете это юриспруденция с китайским языком, на экономическом факультете и так далее..."

Чем ещё удивляет Китай? Особым стилем живописи, сложившимся в древности, заметным и в современных работах. В Главном штабе открылась выставка отреставрированных шедевров китайского искусства из коллекции Эрмитажа, а в главном корпусе СПбГУ - выставка "Китай сегодня. От поколения к поколению"

Се Чжэньшэн, Видео-художник:

"Я привез сюда три видео, все они посвящены пейзажам Гонконга. Процесс их создания похож на живопись тушью – сначала мы наблюдаем за пейзажем, потом воспроизводим на бумаге или на видео."

В дни культурного форума в Петербурге прошли десятки мероприятий, связанных с Китаем, его традициями и достижениями. Подписаны соглашения в области туризма, образования, искусства. И разумеется, диалог культур будет продолжаться и дальше.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург