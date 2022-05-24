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24 мая, вторник, 14:14

Российский Красный Крест отмечает 155 лет со дня основания. Об истории и настоящем

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Красный крест - это знак символизирующий защиту. Также называется и международная организация, российское отделение которой пятнадцатого мая отметило сто пятьдесят пять лет. Количество людей, которым помогла эта организация за время своего существования, сосчитать невозможно.

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет более пятисот миллионов человек в ста восьмидесяти одной стране мира. Один из участников движения - это Российский Красный Крест – общественная организация, которая обеспечивает безопасность и здоровье людей в сложных жизненных ситуациях. У движения семь принципов: беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство, универсальность и конечно же гуманность.

А появилось Российское отделение именно в Петербурге. Сначала это была крестовоздвиженская община сестёр милосердия. Они помогали раненым непосредственно на поле боя.

Затем Император Александр II в тысяча восемьсот шестьдесят седьмом году утвердил устав "Российского общества попечения о раненых и больных воинах",  известное в последующем как "Российский Красный Крест". Подробнее в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Линда Черкасова, Олег Подъячев, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт – Петербург.

 
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