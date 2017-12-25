Российский Дед Мороз дал старт новогодним праздникам в Петербурге

25 декабря, понедельник, 15:47

В Петербург всего на один день прибыл Дед Мороз из Великого Устюга. Он провел здесь несколько встреч, подарил детям подарки, а также дал старт новогодним празднествам.

Свой визит в Петербург Всероссийский Дед Мороз начал с посещения детских больниц. Ребята здесь его очень ждали: писали письма с пожеланиями, учили стихи и песни. Ведь именно он - тот настоящий волшебник, который творит чудеса. А это значит, что можно загадать самое заветное желание.

София Туренко:

"Я хочу, чтобы он подарил мне на Новый Год детский магазин из "Фемили"..

Настя Петрова:

"Всем желаю, чтобы все слушались родителей, и отпраздновали со всей семьей своей."

Анастасия Лукина:

"Побольше здоровья и счастья."

Для тех детей, состояние которых позволяет выходить на улицу, во дворе городской больницы Святой Марии Магдалины поставили елку и организовали настоящий праздник. Главный волшебник страны приехал не с пустыми руками – привез подарки. Но главное, по словам врачей, совсем не конфеты, а чудеса, которые происходят с ребятами, после такого визита...

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Валентина Говорушкина. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.





