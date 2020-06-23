Российская национальная библиотека открыла залы для читателей

23 июня, вторник, 11:50

Библиотеки Петербурга приступили к возобновлению очной работы с читателями после более чем двухмесячного перерыва. В Российской национальной библиотеке, которой в этом году исполнилось 225 лет, отметили, что работа с читателями – это лишь одна из частей деятельности. Возобновляется научная и исследовательская работа, оцифровка и реставрация.

Документы об учреждении библиотеки подписаны императором Александром Первым. Есть даже утвержденные эскизы мундира библиотекаря. Собственно, с этих документов и начинается деятельность нынешней Российской национальной библиотеки. Свое 225-летие она отметила за закрытыми дверями. Но для коллектива это время изоляции стало временем новых возможностей.

Позади больше двух месяцев удаленной работы. В результате перехода на дистанционное обслуживание книгохранилища получили отличную возможность проверить свою востребованность в обществе. Запрос на онлайн-книговыдачу за период карантина увеличился минимум в два раза. В отделе внешнего облуживания сейчас активно продолжают сканировать "книжные памятники". В этом году сотрудникам нужно перевести в электронный вид пять тысяч старинных изданий.

Перчатки и маски – вполне привычные средства защиты для реставраторов. Признаются, что кроме дезинфекции помещений и социальной дистанции особых изменений после выхода на работу не произошло. Сейчас библиотечные реставраторы приступили к новому проекту – им предстоит обновить вот этот старинный ботанический альбом на французском языке с уникальными гравюрами растений. Работа предстоит кропотливая, сложная, но долгожданная.

Библиотека уже открылась для читателей. Правда, в ограниченном по количеству посетителей режиме и по предварительной записи. В читальном зале за одним столом сможет находиться лишь один человек. Установлены защитные экраны, закуплены маски и перчатки. А книги после чтения будут отправляться на пятидневный карантин. И это не ноу-хау. Это мировая практика.

За всю историю Российской национальной библиотеки это второй раз, когда залы были закрыты для читателей. Впервые библиотека оказалась на карантине в 1831 году, во время эпидемии холеры. Этот факт в документах и изданиях отражен на выставке, посвященной мужеству и подвигу врачей в борьбе с эпидемиями – от Антониевой чумы 16 века до гриппа-испанки 1920 года. Представлены и малоизвестные факты.

Эта выставка в новом здании РНБ – одна из первых в городе, открывшаяся офлайн, заработали читальные залы. А значит, привычная жизнь знаменитой публички постепенно налаживается.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.