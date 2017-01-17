Российская национальная библиотека: перспективы развития

17 января, вторник, 13:03

Руководство Российской национальной библиотеки объявило о планах развития на ближайшие годы. Весной в здании на Московском проспекте вводится в эксплуатацию новый корпус книгохранилища. Сюда переедет часть фондов, но некоторые из них лишь на время, пока будет идти реконструкция исторического здания на углу Невского проспекта и Садовой улицы.

С тех пор как императрица Екатерина II своим повелением одобрила строительство в Петербурге Публичной библиотеки, прошло более двух столетий. В этом году библиотека отмечает 203 года. За это время она сменила не одно название и обзавелась миллионами книг. Печатный текст на пожелтевших от времени листах пергамента 1397 года словно сделан типографским способом. Эта рукопись, созданная в эпоху Куликовской битвы, еще и дополнена иллюстрациями писца. Искусствоведы называют этот Киевский псалтырь первой на Руси «книжкой с картинками». Когда своими глазами видишь эти страницы, возникает только один вопрос: неужели каждый может это увидеть? Воочию, конечно, свое право нужно подтвердить, а вот в электронном виде эта рукопись общедоступна. Вопрос открытости Российской национальной библиотеки стоит, пожалуй, на первом месте. И планы реконструкции связаны именно с этим. Первый этап – сделать открытым внутренний двор библиотеки.

Александр Вислый, Генеральный директор Российской национальной библиотеки:

"Этот дворик нужно открыть для граждан. И чтобы туда могли прийти люди, не записываясь в библиотеку. Просто прийти. В лучшем варианте, чтобы люди пришли туда и те книги, которые можно почитать в свободном доступе, могли взять в руки, может быть, спуститься во дворик и там почитать. Система защиты позволит нам сделать так, чтобы их не унесли из этого дворика, но сделать библиотеку максимально открытой для всех – это наша задача."

Вторым этапом реконструкции станет возвращение зданию императорской библиотеки на Невском проспекте исторического облика. Когда в 1814 году библиотека открывалась, планировалось, что в ней будет храниться до 500 тысяч книг. Сегодня она вмещает в себя более пяти млн экземпляров, что значительно изменило внутренний облик библиотеки.

Ольга Гордова, Заведующая Русским книжным фондом Российской национальной библиотеки:

"В год поступления от 160 до 220 тысяч мы пополняемся. Фонд постоянно растет. И постоянно ему нужно место для хранения этих книг.

Помещения национальной библиотеки, где хранится в том числе и Русский книжный фонд, устарело и морально и физически. Галина Алексеевна Салынина работает здесь с 1955 года. Вспоминает, что после войны ремонт делали сами женщины библиотекари.

Галина Салынина, Главный библиотекарь Русского книжного фонда Российской национальной библиотеки:

"Глобальных ремонтов, к сожалению, не было. Потому что после войны начали восстанавливать уже в 50-е годы, меняли отопление. Сами сотрудники. Работали кто? Женщины. На носилках 4 человека носили огромные радиаторы. А ремонт у нас был такой косметический. Потолки нам побелили, галерки покрасили. И вот здесь у нас в 72 году был ремонт нашего потолка."

Реконструкция исторического здания станет возможной не раньше весны, когда введут в эксплуатацию новое здание книгохранилища. Строительные работы уже завершены, сейчас заканчивают установку оборудования и отладку инженерных систем. Именно сюда переедет большая часть книжного фонда.

Игорь Козин, Зам. директора по административно-хозяйственной деятельности Российской национальной библиотеки:

"Книгохранилища отвечают всем современным требованиям. Здесь и пожаротушение, и охранная система. Они все достаточно современны."

В новое здание переедут и книжные фонды библиотеки, которые хранятся в ветхом здании на Обводном канале. Его, кстати, по распоряжению Правительства России, передают русской православной церкви. Между тем, сотрудники библиотеки к переезду готовы. Обещают, что ни один экземпляр при переезде не пострадает.

Елена Тихонова, Зам. директора по библиотечной работе Российской национальной библиотеки:

"Все книги будут упакованы в специальные контейнеры, будут перевезены в специализированных фургонах, закрытых. И все фонды будут застрахованы на время перевозок."

По подсчетам специалистов, на реконструкцию исторического здания библиотеки может уйти от 150 до 250 млн рублей. Эти средства можно ожидать только из федерального бюджета, так как учредителем Российской национальной библиотеки является правительство России. Правда, когда деньги могут быть выделены и случится ли это вообще, пока говорить рано.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал. Петербург.



