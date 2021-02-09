Рок-музыка и дети - таланту возраст не помеха!

08 февраля, понедельник, 10:47

Ленинград и Петербург по праву считаются родиной русского рока, золотые годы которого, к сожалению остались в 20-м веке. Однако и в 21 веке на берегах Невы рождаются инициативы, которые придают новое дыхание этому направлению.

Мария Стрельникова – одна из тех, кто жить не может без рока. Она поет в группе, играет на гитаре, пишет стихи. Мечтает создать Центр Альтернативной музыки для всех возрастов. В один прекрасный момент она поняла, что некоторых из своих единомышленников она реже встречает на концертах и фестивалях. Так появилась идея сделать в Петербурге необычный рок-фестиваль.

Мария Стрельникова, участница рок-группы, организатор фестиваля "Наши люди от Питера до Ленинграда": "Идею даже люди сами подсказали. "Мы не можем ходить на концерты и фестивали, потому что у нас маленькие дети". А почему бы не сделать такой фестиваль куда можно ходить с маленькими детьми, подумала я, так и появился этот проект".

Семейный рок-фестиваль - это не только место куда можно прийти со своими детьми, но и самим детям здесь можно почувствовать себя настоящими рокерами. В детстве многие мечтали выйти на большую сцену в качестве музыканта или певца и, проект "Наши люди от Питера до Ленинграда" такую возможность дарят даже самым маленьким.

Саша Федорова максимально творческая личность для своего возраста. Она ходит на театральный кружок, занимается фигурным катанием, посещает музыкальную школу. Петь на сцене она начала еще в 4-е года, в группе "Непоседы", потом были другие проекты, но полтора года назад она попробовала свои вокальные данные в рок-группе. Теперь мечтает спеть рок на льду.

В этом проекте дети и подростки поют под настоящую живую музыку с профессиональными музыкантами. Привыкнуть бывает сложно, ведь в музыкальных школах или на занятиях по вокалу такую практику представить невозможно.



Михаил Добрый, гитарист группы "Наши люди": "Обычно дети поют под фортепиано, под минусовую фонограмму. Здесь приходят: барабаны, гитара, все грохочет, сложно поначалу. Но они привыкают. Разные дети по разному привыкают. Кстати, выбор песен, которые дети исполняют, остается за ними. Кому-то дают подсказки родители или музыканты могут посоветовать, с чего лучше начать. Но, большинство старается быть полностью самостоятельными".

Наверняка для самих маленьких вокалистов понятие рок музыка не столь серьезно, как для взрослых людей, главное, чтобы нравилась мелодия и ритм.

"Все понимают, что рок чистый, сейчас никто не играет и не поет. Все настолько смешалось, все это настолько авангардно. Я все это называю живой музыкой".

Классика мирового рока или известные песни отечественных рок-музыкантов порой совершенно меняют свою смысловую нагрузку в детском исполнении. Кто-то скажет, что это уже перебор, но ведь рок всегда был музыкой, которая не признавала стандартов.

"Конечно, сложно воспринимать, когда девочка поет про пластмассовый мир, который победил. Она может не воспринимать слова, а чувствовать музыку, ей музыка нравиться, а какие там слова, это дело второе. Но они же любят побеситься, поиграть. Только здесь это надо делать в рамках. Голосом выразить вот это "детское бешенство". в хорошем смысле этого слова".

Фестиваль "Наши люди от Питера и до Ленинграда" обычно проходит летом. В прошлом году, по объективным причинам он не состоялся. Хочется надеется, что в 2021-м Петербург вновь услышит необычное исполнение всеми любимых песен.

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.



