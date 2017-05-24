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24 мая, среда, 14:02

Рок, фолк и этно - звук, которого еще не было. На сцене Большого зала филармонии

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Балалайка-контрабас для музыканта – все равно что для воина - богатырская палица. Во-первых, не каждый удержит 13 килограммов, а во вторых, не каждый сумеет сыграть на ней соло. А именно этим собирается заняться Михаил Дзюдзе во время фестиваля «Фьюжн этно-марафон» 24 мая.

 Чтобы играть на этом, нужно копить силы: есть сибирские пельмени и ходить на медведя – так в шутку ответил Михаил Дзюдзе гитаристу "Лед Зеппелин" Джимми Пейджу, когда тот, не сумев извлечь звук из контрабас-балалайки, спросил: «Как ты на этом играешь?» А вот самому Михаилу его хобби - живопись помогла победить стресс после ухода из Терем-квартета, где он играл 29 лет. 

 

Михаил Дзюдзе, музыкант: "Эту картину "Три стула" я написал, когда уходил из Терем-квартета был стресс сильный, я очень переживал в этот момент остро. Это выплеснулось в такую картину:  энергетическая воронка на месте, где когда-то стоял я.  Сидя у мольберта, долгими часами размышляя, стрельнула мысль, а почему бы  мне не зазвучать на этом инструменте сольно?  Стали появляться композиции, аранжировки, стали писать композиторы".  

 

"Фильм-концерт" – произведение Евгения Петрова, написанное для контрабас-балалайки Михаила, инструмента, пережившего блокаду, Дзюдзе исполнит сегодня впервые с пианистом Даниилом Крамером. В Большом зале Филармонии встретятся классика, джаз и фолк. В первом отделении - симфонический оркестр «Северная симфониетта»,  а во втором – оркестр русских народных инструментов «Терема» и его многочисленные друзья-солисты.                                                                                                                               

Звук, которого еще не было, магия от сочетания инструментов и стилей разных времен и народов, лучшие музыканты страны и мира, виртуозы "уолд мюзик" – сегодня вечером объединят свои таланты и вдохновение на фестивале «Национальная коллекция». 

 

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Максим Беляев, Александр Высоких, Первый канал- Петербург.

 
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