Рок, фолк и этно - звук, которого еще не было. На сцене Большого зала филармонии

24 мая, среда, 14:02

Балалайка-контрабас для музыканта – все равно что для воина - богатырская палица. Во-первых, не каждый удержит 13 килограммов, а во вторых, не каждый сумеет сыграть на ней соло. А именно этим собирается заняться Михаил Дзюдзе во время фестиваля «Фьюжн этно-марафон» 24 мая.

Чтобы играть на этом, нужно копить силы: есть сибирские пельмени и ходить на медведя – так в шутку ответил Михаил Дзюдзе гитаристу "Лед Зеппелин" Джимми Пейджу, когда тот, не сумев извлечь звук из контрабас-балалайки, спросил: «Как ты на этом играешь?» А вот самому Михаилу его хобби - живопись помогла победить стресс после ухода из Терем-квартета, где он играл 29 лет.

Михаил Дзюдзе, музыкант: "Эту картину "Три стула" я написал, когда уходил из Терем-квартета был стресс сильный, я очень переживал в этот момент остро. Это выплеснулось в такую картину: энергетическая воронка на месте, где когда-то стоял я. Сидя у мольберта, долгими часами размышляя, стрельнула мысль, а почему бы мне не зазвучать на этом инструменте сольно? Стали появляться композиции, аранжировки, стали писать композиторы".

"Фильм-концерт" – произведение Евгения Петрова, написанное для контрабас-балалайки Михаила, инструмента, пережившего блокаду, Дзюдзе исполнит сегодня впервые с пианистом Даниилом Крамером. В Большом зале Филармонии встретятся классика, джаз и фолк. В первом отделении - симфонический оркестр «Северная симфониетта», а во втором – оркестр русских народных инструментов «Терема» и его многочисленные друзья-солисты.

Звук, которого еще не было, магия от сочетания инструментов и стилей разных времен и народов, лучшие музыканты страны и мира, виртуозы "уолд мюзик" – сегодня вечером объединят свои таланты и вдохновение на фестивале «Национальная коллекция».

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Максим Беляев, Александр Высоких, Первый канал- Петербург.