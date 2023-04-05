Роботы-импрессионисты. Завтра, которое возможно уже сегодня

05 апреля, среда, 10:14

Разве может робот написать симфонию? «А взять чистый холст и превратить его в шедевр?» – такие вопросы задавал герой известного фильма 20 лет назад. Сегодня на ваших глазах машина рисует логотип нашего телеканала. Что у неё получится, узнаем позже.

Современные роботы участвуют в показах мод, заменяют человеческий труд на производстве и даже убирают квартиры. Но прогресс не стоит на месте. Петербургские айтишники обучили роботов искусству. Как? Все подробности в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.