22:47 05 апреля, среда
RSS В избранное
05 апреля, среда, 10:14

Роботы-импрессионисты. Завтра, которое возможно уже сегодня

Версия для печати

Разве может робот написать симфонию? «А взять чистый холст и превратить его в шедевр?» – такие вопросы задавал герой известного фильма 20 лет назад. Сегодня на ваших глазах машина рисует логотип нашего телеканала. Что у неё получится, узнаем позже.

Современные роботы участвуют в показах мод, заменяют человеческий труд на производстве и даже убирают квартиры. Но прогресс не стоит на месте. Петербургские айтишники обучили роботов искусству. Как? Все подробности в нашем репортаже. 

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Владимир Пивнев, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Сегодня, 10:14
Роботы-импрессионисты. Завтра, которое возможно уже сегодня

Роботы-импрессионисты. Завтра, которое ...

О рисующих роботах
30 марта, 11:00
Искусство объединяет. О содружестве творческих людей

Искусство объединяет. О содружестве ...

Об арт-группе улицы Декабристов
31 марта, 10:00
День Рахманинова в Эрмитаже, юбилейный показ мюзикла «Мэри Поппинс, до свидания!», новые выставки в МИСП и Музее железных дорог

День Рахманинова в Эрмитаже, юбилейный ...

Эти и другие события в культурном дайджесте

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: www.vk.com/1tvspb