Роботы и космос

22 декабря, четверг, 13:29

Роботы захватили космос! И это не шутка. Правда, в хорошем и продуктивном для человечества смысле. Задачи, которые они будут выполнять, самые разные. Во многих случаях роботам в космосе нет альтернативы. Говорим об этом в будущем времени, потому что эксперименты по управлению роботами из космоса в Петербурге только что завершились.