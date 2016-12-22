Роботы захватили космос! И это не шутка. Правда, в хорошем и продуктивном для человечества смысле. Задачи, которые они будут выполнять, самые разные. Во многих случаях роботам в космосе нет альтернативы. Говорим об этом в будущем времени, потому что эксперименты по управлению роботами из космоса в Петербурге только что завершились.
22 декабря, четверг, 13:29
Роботы и космос
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