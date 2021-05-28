Рисуют музыкой картины природы. О детях, которые чувствуют этот мир особенно

28 мая, пятница, 09:28

Однажды услышав концерт Дворжака в исполнении незрячей пианистки Арины Переладовой, забыть это впечатление уже не получится. Вот таких фантастических подарков музыкальных и художественных петербуржцы получили немало в течение целой недели фестиваля для талантливых детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу».

Музыка для меня все – говорит Арина. Она родилась незрячей, но уже в 5 лет стала осваивать фортепиано. Ныне пианистка из Красноярска, неоднократная участница фестиваля "Шаг навстречу", учится в Специализированной академии искусств в Москве. Арина, как и все исполнители, рисует музыкой картины природы и выражает эмоции, только разучивает ноты иначе.

Арина Переладова, пианистка:

"В основном это нотная система Брайля, по которой специально записываются произведения. Диктуются ноты, я их записываю особым шрифтом и все заучивается. Бывает это очень сложно записать и прибегаю к записи на диктофон. Этот концерт мне надиктовывали. Слушаете, играете и запоминается наизусть".

Дирижер Анатолий Рыбалко не в первый раз работает с незрячим солистом. В этом году он и музыканты Академического симфонического оркестра на концертах фестиваля Шаг навстречу в большом зале филармонии испытывают особо трепетные эмоции.

Анатолитй Рыбалко, худ рук и главный дирижер симфонического оркестра Карельской государственной филармонии:

"Никаких неудобств я не вижу – визуальный контакт менее важен. Стоя на сцене, можно по-разному чувствовать друг друга. И самое главное - как ты дышишь, как ощущаешь плечо музыкантов".

Возможность особым солистам играть на лучших сценах Петербурга в сопровождении лучших оркестров фестиваль "Шаг навстречу" предоставляет с первого года существования. За 14 лет фестиваля дети выросли в серьезных музыкантов, таких, как Олег Аккуратов, Лудуб Очиров.

Ржание лошадей, топот копыт, степной ветер… Бурятия возникает там, где играет Лудуб Очиров. 19-ти летний незрячий музыкант, певец и композитор из Улан-Удэ, выпускник музыкального колледжа владеет фортепиано. На национальном инструменте морин-хууре уже пишет самобытную музыку, хотя учиться начал всего 3 года назад.

В этом году одной из площадок фестиваля стала столица Ленобласти Гатчина. Концерт особых артистов на сцене музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова для участников стал очередной победой. А у зрителей разрушил стереотипы: например, о том, что дети с расстройством аутистического спектра не обучаемы музыке.

Оксана Дель, мама Тимофея Шитоева:

"В 13 лет начали занятия, до того мы понимали что есть способности, но куда бы мы ни просились, не знали каким образом с ним заниматься, так как он ребенок аутистического спектра. Пробовали устроить в музыкальную школу и нашли индивидуального педагога, которая согласилась попробовать".

Каждая история участника конкурса – история личной победы, в музыке или изобразительном искусстве. Поэтому с каждым годом фестиваль становится все популярнее в стране.

Валерия Соколова, Художественный руководитель Международного творческого фестиваля "Шаг навстречу":

"В этом году мы получили необыкновенно большое количество заявок – их было больше 2000. 32 региона детей, 49 встреч на вокзале и 228 детей, которые все эти дни окунутся в музузыкально-художественную атмосферу. Сегодня дети рисуют Гатчину, Гатчинский дворец. Они побывали тут на экскурсии и главная тема – архитектура, история и виды из окна".

Кира учится в школе-интернате для слабослышащих в Ставрополе. В 10 лет потеряла маму, на уроках рисовала мамины портреты и плакала. Педагоги отправили ее работы на конкурс, а Кира отправилась в Петербург на фестиваль. "Шаг навстречу" помог ей справиться с болью. Сейчас она в третий раз в Петербурге. И впервые рисует в Гачинском дворце самое яркое впечатление поездки.

Кира, ученица школы-интерната №36 для слабослышащих и глухих (Ставрополь):

"Я выбрала небо рисовать, потому что мне нравится небо: красные оттенки, цветные. Вдохновляет. Душу успокаивает".

Мастер-классы с Надеждой Анфаловой и известными художниками Гатчины, выставка в Союзе художников, концерты, экскурсии – очередной "Шаг навстречу" подарил новый шаг к мечте и веру в свои силы всем, кому они необходимы.

Анастасия Тамило, Линда Черкасова, Даниил Кушнеревич, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.