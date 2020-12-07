Реставрация Исаакиевского собора - как это происходит сегодня?

Продолжается реставрация Исаакиевского собора. Мы покажем то, что обычно скрыто от глаз посетителей.
Вот такой сантиметровый слой пыли скопился за 50 лет на скульптурах Исаакиевского собора. Здесь продолжается реставрация и сейчас мастера взяли за интерьеры северного нефа.
То, что в соборе идет реставрация заметно не сразу. Возведенные леса тщательно закрыты специальным баннером, который в точности повторяет изображение стен. Это позволяет работать мастерам 24 часа в сутки, не закрывая для горожан и туристов главную достопримечательность Северной столицы.
Подробности раскрываем в нашем сюжете.