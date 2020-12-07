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07 декабря, понедельник, 10:46

Реставрация Исаакиевского собора - как это происходит сегодня?

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Продолжается реставрация Исаакиевского собора. Мы покажем то, что обычно скрыто от глаз посетителей.

Вот такой сантиметровый слой пыли скопился за 50 лет на скульптурах Исаакиевского собора. Здесь продолжается реставрация и сейчас мастера взяли за интерьеры северного нефа.  

То, что в соборе идет реставрация заметно не сразу. Возведенные леса тщательно закрыты специальным баннером, который в точности повторяет изображение стен. Это  позволяет работать мастерам 24 часа в сутки, не закрывая для горожан и туристов главную достопримечательность Северной столицы.

Подробности раскрываем в нашем сюжете. 

 

 
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